Son dakika haber: Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çamlarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 iş makinesi ve 10 teknik ekiple bir helikopter yönlendirildi.

Alevleri kontrol altına almak için 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 34 arazöz ve 8 iş makinesi, 200 yangın söndürme işçisi ve 20 teknik personel söndürme çalışmalarına katıldı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangından 10 dakika sonra ekiplerinin hızlıca yangına müdahale ettiğini söyledi.

Arazinin sarp ve kayalık olması ve rüzgarın şiddetli olmasının çalışmalarını güçlendirdiğini belirten Yılmaz, "Yangını kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışması devam ediyor." dedi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne hava araçlarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Gerçekten de zor bir yangındı. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bu kritik günlerde biraz daha dikkatli olmalarıdır. Ormana giriş çıkış yaparken daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.