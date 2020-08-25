Son dakika haber! Orman yangını şüphelisi: Yere düşen çakmağın sıcaktan patlamasıyla yangın çıktı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen ve 25 dönümlük ormanlık alanın yanmasına neden olan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Eyüp A.'nın ilk ifadesinde, bağını temizlemek için ormana geldiğini ve yangının sepetinden düşen çakmağın patlamasıyla başladığını, yangın büyüdükten sonra da korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Gölcük Halıdere mevkisinde bulunan ormanlık alanda dün öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında yaklaşık 25 dönümlük alan zarar gördü.