Son dakika haber... ORMAN YANGININA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı (3)

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor. İtfaiye araçları karadan, helikopter ise havadan yangını kontrol etmeye çalışıyor. Vatandaşlar, dar köy yollarında itfaiye araçlarının geçişinin rahatlaması için engel teşkil eden bazı ağaçları kesiyor. 4 ayrı noktada çıktığı öğrenilen yangında köylülerin ahırlarındaki bazı hayvanların telef olduğu öğrenilirken, dumandan etkilenen Ayşe Kılçık ise ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.