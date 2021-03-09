Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı - Son Dakika

Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı

09.03.2021 15:34

- Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, alevlerin arasında kalan kaplumbağa orman ekibinden bir görevli tarafından kurtarılarak tedaviye alındı.

- Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, alevlerin arasında kalan kaplumbağa orman ekibinden bir görevli tarafından kurtarılarak tedaviye alındı.

Mahmutlar Mahallesi Salatı mevkii yakınlarında bulunan ormanlık alanda saat 08.00 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına, itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı personel müdahale etti. Yaklaşık 2 dönümde etkili olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa, Alanya

Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli memur Hatice Ören Durukan tarafından son anda kurtarıldı. Su ile müdahalesi yapılan kaplumbağa, daha sonra veterinere getirildi. Yangında zarar gören kaplumbağanın kabuğundaki yaralara veteriner hekim Kenan Ersoy tarafından müdahale edildi. Kaplumbağanın tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

"Kaplumbağayı kurtardıktan sonra üzerine soğuk su döktüm"

Kaplumbağayı kurtardığı anları anlatan Hatice Ören Durukan, "Bu sabah saat 08.00 sularında Mahmutlar 'da çıkan yangına müdahale sırasında bu kaplumbağayı gördüm. Ardından hemen Kenan beyi aradım. Kenan bey, 'Üzerine soğuk su tutarak hemen getirin bakalım' dedi. Yangını da o arada söndürdük. Soğutma çalışmaları başladığında kaplumbağayı Kenan beyin yanına getirdik. Orman yangınlarında kuşlar, kaplumbağalar kaçmaya çalışıyor tabi denk geliyor. Bana denk gelen buydu, tabii denk gelmeyen maalesef ölüyor" dedi.

"Bu canları korumamız gerekiyor"

Tedavi süreci hakkında açıklama yapan veteriner hekim Kenan Ersoy, "Bugün Orman İşletme Müdürlüğü'nden Hatice hanım telefon açtı, bir yangında kara kaplumbağasının yandığını söyledi. Biz ilk önce ona soğuk su ve buzlu suyla yıkamasını önerdik. Akabinde de acil olarak kliniğimize getirmesini söyledik. Geldi fakat kaplumbağanın ön ve arka ayakları yanmıştı. Dışındaki kabuklar yanmıştı. Bu şunu gösteriyor, bütün vatandaşlar olarak duyarlı olmamız gerekiyor. Yangınlarda binlerce canlı yanıyor. Bu da bizim içimizi yakıyor. Bu sadece tesadüfen bulunan kaplumbağa. Belki bunlardan farklı yüzlerce kaplumbağa, kuşlar ve ya diğer sürüngenler yanıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Bu canları, doğayı korumamız gerekiyor. Yanıkları temizledik. Yanıklar için kremlerini sürdük. Fazla yandığı için sıvı kaybı olmuştur, onun için de sıvı verdik. İleriki dönemde de 5-10 gün onu bakıma alacağız. Daha sonra doğaya bırakacağız" diye konuştu.

Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı

Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı - Son Dakika


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