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Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü - Son Dakika

Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü

04.08.2021 11:13
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü, System.String[]

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 65 evin yanarak küle döndüğü Kalemler Mahallesi'nde yanan evlerin ortasında bulunan caminin sadece dış duvarları zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 65 evin yanarak küle döndüğü Kalemler Mahallesi'nde yanan evlerin ortasında bulunan caminin sadece dış duvarları zarar gördü. Caminin pencerelerinde bulunan panjurlar ise yangında eridi. Şu anda ibadete kapalı olan cami, yangıdan zarar gören vatandaşlara getirilen eşyalara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli illerden getirilen yiyecek ve diğer malzemeler cami içerisinde toplanmaya başlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hafta önce başlayan orman yangını devam ediyor. Yangından en fazla etkilenen mahalle olan Kalemler Mahallesi'nde yaklaşık 65 ev yanarak küle döndü. Yangından sonra evlerine dönen vatandaşlar, geride kalan eşyalarını yanlarına alarak mahalleden ayrıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen ekipler, zarar gören evleri tespit ederek tek tek işaretledi. Yanan evlerin yıkımına başlandı.

Kalemler Camii'nin sadece dış duvarlarının etkilendiği görüldü

Öte yandan yangında mahallenin hemen ortasında bulunan Kalemler Camii'nin sadece dış duvarlarının alevlerden etkilendiği görüldü. Caminin çevresinde bulunan evler küle dönerken, caminin sadece dış duvarında duman izlerinin kalması şaşkınlık oluşturdu. Yangında caminin pencerelerinde bulunan panjurların da ısıdan dolayı eridiği görüldü. Vatandaşlar tarafından şimdilik kullanılmayan camii, yangıdan zarar gören vatandaşlara getirilen eşyalara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli illerden getirilen yiyecek ve diğer malzemeler cami içerisinde toplanmaya başlandı.

"Köyümüzün camisinin pencereleri ve plastikleri yanmış"

Mahalle sakini Adem Özer, "Bizim evimiz çok hasarlı idi, yıkıldı. Köyümüzün camisinin pencereleri ve plastikleri yanmış. Gerisinde bir hasar yok. Ama yine de bir toparlanması lazım. Duvarlarının boyanması lazım. Yaklaşık 65 ev yandı. Arabası yanan var. Erdik, bittik, kül oldu. Cumhurbaşkanımız geldi, eskisinden daha güzelini yapacaklarını söyledi. Kendisine teşekkür ederiz" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü - Son Dakika


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