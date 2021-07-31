Son dakika haber: Orman yangınları için Bakan Çavuşoğlu'na taziye - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle çok sayıda ülkenin Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyede bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de orman yangınlarının başlamasından bu yana; Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El-Muhammed El-Sabah, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles, Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı ve taziye dileklerini iletti.