Isparta ve Burdur'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla binlerce fidan dikildi.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınında 15 hanenin zarar gördüğü Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda fidan dikimi gerçekleştirildi.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, fidan dikim töreninde, yaklaşık 4 ay önce Çandır köyünde Isparta'nın bugüne kadar gördüğü en büyük yangınla karşılaştıklarını söyledi.
Yangının çevreye, doğaya büyük zarar verdiğini belirten Seymenoğlu, bölge halkının desteğiyle yangının 6 günde kontrol altına alındığını hatırlattı.
Seymenoğlu, buradaki yeşilliği, güzelliği atalarından miras aldıklarını aktararak, "Bizlerin görevi gelecek kuşaklara aynı güzelliği teslim etmektir. Burayı hızlı bir şekilde yeşillendireceğiz." dedi.
Yangın bölgesi de dahil Isparta genelinde 12 bin 503 fidan toprakla buluşturuldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Orman yangınlarından etkilenen alanlarda fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika