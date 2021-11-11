Son dakika haber: Orman yangınlarından etkilenen alanlarda fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Yangın bölgesi de dahil Isparta genelinde 12 bin 503 fidan toprakla buluşturuldu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu , fidan dikim töreninde, yaklaşık 4 ay önce Çandır köyünde Isparta'nın bugüne kadar gördüğü en büyük yangınla karşılaştıklarını söyledi.

Isparta ve Burdur 'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla binlerce fidan dikildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor