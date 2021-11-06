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Ormanda kaybolan çobandan ders niteliğinde cevap, "Ateş yakmadım, çünkü yasak" - Son Dakika

Ormanda kaybolan çobandan ders niteliğinde cevap, "Ateş yakmadım, çünkü yasak"

06.11.2021 10:19

- Ormanda kaybolan çobandan ders niteliğinde cevap, "Ateş yakmadım, çünkü yasak" Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy'de kaybettiği küçükbaş hayvanlarını aramaya çıkan ve geceyi ormanda soğukta geçiren çoban, arama ekiplerinin, "Neden ateş yakmadın" sorusuna, adeta ders niteliğinde,...

- Ormanda kaybolan çobandan ders niteliğinde cevap, "Ateş yakmadım, çünkü yasak"

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy'de kaybettiği küçükbaş hayvanlarını aramaya çıkan ve geceyi ormanda soğukta geçiren çoban, arama ekiplerinin, "Neden ateş yakmadın" sorusuna, adeta ders niteliğinde, "Ateş yakmadım, çünkü yasak" cevabını verdi.

Örenköy'de çobanlık yapan Yalçın Şevik (37), akşamüstü köye dönüşte ormanda otlattığı keçilerden bazılarının eksik olduğunu fark etti. Gece kayıp hayvanları aramaya devam eden Şevik, gece yarısından sonra hayvanlarını buldu. Ancak vakit geç olduğu için dağda hayvanlarıyla birlikte bir kayanın dibinde gecelemeye karar verdi. Telefonunun şarjı bittiği için de yakınlarına haber veremedi. Çobandan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile köylüler dağlık alanda arama çalışması başlattı. Gece boyunca yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. 20 saat sonra yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hisarcık-Gediz yolu Akçayokuş mevkiinde Çoban Yalçın Şevik'i hayvan otlatırken gören bir tanıdığının ihbarıyla Jandarma ve AFAD ekipleri çobanın bulunduğu mevkiiye geldiler. Çobanı sağ salim gören ekipler büyük bir sevinç yaşadı.

Çoban Yalçın Şevik, hayvan otlatmaya gittiği ormandan gece 22.30 sıralarında dönüş yapacağı esnada hayvanların eksik olduğunu fark ettiğini söyledi. Şevik, "Kaybolan hayvanlarımdan 3 tanesini kısa sürede buldum. Kalan hayvanları ise gece yarısından sonra buldum. Telefonumun şarjı bitmişti. Bu nedenle aileme haber veremedim. Vakit çok geç olduğu için ormanda mantar tipi bir kaya vardı orada uyudum, üşüme bile hissetmedim. Sabahleyin de hayvanlarımı otlatmaya devam ettim" dedi.

AFAD ekiplerinin, "Biz seni gece termal kamerayla aradık, sigara içiyorsun, ateş var yanında, ateş yaksaydın bulurduk" demesi üzerine Şevik'in ders niteliğindeki, "Ateş yakmadım, çünkü yasak" sözleri dikkat çekti.

Ormanda kaybolan çobandan ders niteliğinde cevap, Ateş yakmadım, çünkü yasak
Ormanda kaybolan çobandan ders niteliğinde cevap, Ateş yakmadım, çünkü yasak
Ormanda kaybolan çobandan ders niteliğinde cevap, Ateş yakmadım, çünkü yasak
Ormanda kaybolan çobandan ders niteliğinde cevap, Ateş yakmadım, çünkü yasak

Hisarcık, Kütahya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda kaybolan çobandan ders niteliğinde cevap, 'Ateş yakmadım, çünkü yasak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ormanda kaybolan çobandan ders niteliğinde cevap, "Ateş yakmadım, çünkü yasak" - Son Dakika
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