Son dakika haber... Ormanda patlamamış el bombası bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber... Ormanda patlamamış el bombası bulundu

08.05.2022 21:55
Son dakika haber... Ormanda patlamamış el bombası bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda patlamamış el bombası bulundu.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda patlamamış el bombası bulundu.

Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Acısı mevkisindeki ormanlık alanda metal bir cisim gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, metal cismin milli mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası olduğu tespit edildi. Menşei belli olmayan el bombasının Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli tarafından imha edileceği öğrenildi.


Son dakika haber... Ormanda patlamamış el bombası bulundu
Son dakika haber... Ormanda patlamamış el bombası bulundu
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Manisa'da ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu Manisa'da ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu Son dakika 3. sayfa: Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu Son dakika 3. sayfa: Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu

El Bombası, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ormanda patlamamış el bombası bulundu - Son Dakika


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