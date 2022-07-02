Ormanlarda devriye gezen atlı polisler vatandaşların ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Ormanlarda devriye gezen atlı polisler vatandaşların ilgi odağı oldu

02.07.2022 17:07

Ormanlarda devriye gezen atlı polisler vatandaşların ilgi odağı oldu İstanbul'da bulunan ormanlık ve motorlu taşıtların kullanıma yasak olduğu alanlarda güvenliği atlı polisler sağlıyor.

Ormanlarda devriye gezen atlı polisler vatandaşların ilgi odağı oldu

İSTANBUL - İstanbul'da bulunan ormanlık ve motorlu taşıtların kullanıma yasak olduğu alanlarda güvenliği atlı polisler sağlıyor. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olan Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı polisler vatandaşların daha güvenli vakit geçirebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da motorlu taşıtların kullanılmadığı alanlarda can ve mal güvenliği atlı polisler tarafından sağlanıyor. İstanbul Valiliği öncülüğünde kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın emirleri doğrultusunda çalışan atlı polisler, özellikle yaz aylarında ormanlık ve turistlik bölgelerde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyor. Hafta sonu ise mesire alanlarında atlı polislerin devriyesini gören vatandaşların ilgisi oldukça fazla. Polisler gün boyu ormanın derinliklerinde devriye atarak hem orman yangınları konusunda hem de vatandaşların güvenliği konusunda hizmet veriyor.

"Envanterimizde bulunan 9 at ile hizmet veriyoruz"

İki yıldır atlı polis olarak görev yapan polis memuru Ayhan Tohumcu, "Biz valilik kararı ile İl Emniyet Müdürümüz sayın Zafer Aktaş'ında talimatları ile Atlı Polis Grup Amirliği'nde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Park ve bahçe alanlarında, ormanlık alanlarda, turistlik alanlarda ve motorlu taşıtların giremediği her alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halkımızın bize karşı olan tepkisi gerçekten çok güzel. Biz özellikle son zamanlarda artan orman yangınları nedeni ile ormanlık alanlarda devriye atıp vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. Biz atlar ile bir bütün olduk envanterimizde bulunan 9 atımız ile İstanbul'un her yerinde daima çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Atlı Polis Grup Amirliğinin kadın atlı polisi Merve Geyik ise, "2 yıldır Atlı Polis Grup Amirliği'nde görev almaktayım. Motorlu taşıtların olmadığı yerlerde biz görev almaktayız. Ben bayan olduğum için çok farklı tepkiler alıyorum. Özellikle kadınlar ve çocuklardan çok olumlu tepkiler alıyorum. Atlar artık bizim görev arkadaşımız her sabah onlar görüyoruz ve artık birbirimize alıştık" İfadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Zafer Aktaş, İstanbul, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlarda devriye gezen atlı polisler vatandaşların ilgi odağı oldu - Son Dakika

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