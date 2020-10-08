Son dakika haber | Ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
08.10.2020 12:44
Son dakika habere göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Sofular köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylüler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Eskipazar ve Mengen orman işletme müdürlüklerine ait arazöz ve iş makineleri ile müdahale edildi.
Kontrol altına alınan ve yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
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