Son dakika haber! ORSİAD Başkanı Levent Çamur'dan "OSTİM'li sanayicilere Kovid-19 uyarısı"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, "Gerek bizlerin ve çalışanlarımızın gerekse ailelerin salgından etkilenmemesi, bulaşıcılığın yayılmaması noktasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri, kesinlikle elden bırakılmamalıdır." uyarısına bulundu.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, başkentteki Kovid-19 vakalarında yaşanan artışa dikkati çekti.

1 Haziran'da kademeli olarak "yeni normal"e geçildiğini hatırlatan Çamur, salgın riskinin halen devam ettiğini vurguladı.

Çamur, Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilerine göre Ankara'nın vaka sayısının en fazla görüldüğü iller arasında yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Organize sanayi bölgelerimiz, üretimin ve ekonominin belkemiğidir. Ancak sağlıklı üretim ve güçlü ekonomi için önce insan sağlığının tesis edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle gerek bizlerin ve çalışanlarımızın gerekse ailelerin salgından etkilenmemesi, bulaşıcılığın yayılmaması noktasında Kovid-19 tedbirleri, kesinlikle elden bırakılmamalıdır."

Bu kapsamda gerekli tüm tedbirlerin alınmasının önemine işaret eden Çamur, "Firmalarımızda alınan önlemlerin bir kez daha gözden geçirilmesini, şüpheli durumlarda anında ilgili kurumların bilgilendirilmesini önemle rica ederiz." çağrısında bulundu.