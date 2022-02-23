Son dakika haber | Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanına suikast şüphesiyle Fransız askerlere soruşturma - Son Dakika
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Son dakika haber | Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanına suikast şüphesiyle Fransız askerlere soruşturma

23.02.2022 19:31
Son dakika haber | Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanına suikast şüphesiyle Fransız askerlere soruşturma

Son dakika habere göre Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'ya suikast hazırlığı içinde oldukları iddiaları üzerine gözaltına alınan 4 Fransız askerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'ya suikast hazırlığı içinde oldukları iddiaları üzerine gözaltına alınan 4 Fransız askerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bangui Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, OAC'nin başkenti Bangui'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSCA) görev yapan 4 Fransız askerin gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Fransız askerlerin, MINUSCA'da görevli olmalarına rağmen resmi plakalı araç yerine camları filmli kiralık araç kullandıkları ve gözaltına alındıkları sırada araçlarında 10 şarjörlü 4 otomatik tabanca, 4 makineli tüfek ve çeşitli askeri mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

Fransa'nın OAC Cumhurbaşkanı Touadera'ya suikast hazırlığı içinde olduğu iddiaları üzerine 4 Fransız asker, 22 Şubat'ta Touadera'nın uçağının inişinden hemen önce Bangui-M'poko Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alınmıştı.

Fransa, 7 Haziran 2021'de Rusya ile Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçladığı OAC ile askeri anlaşmalarını askıya almıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanına suikast şüphesiyle Fransız askerlere soruşturma - Son Dakika


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