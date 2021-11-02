Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) görevli 10 Mısırlı Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerinin, cumhurbaşkanlığı muhafızlarının açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'ndan (MINUSCA) yapılan yazılı açıklamada, M'Poko Uluslararası Havalimanı'ndan üstlerine dönen silahsız Mısırlı barış gücü askerlerine cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından ateş açıldığı kaydedildi.

Açılan ateş sonucu, 2'si ağır 10 Mısırlı barış gücü askeri yaralandı.

Barış gücü askerlerine "önceden herhangi bir uyarı olmaksızın ve sebepsiz" ateş açıldığı belirtilen açıklamada, OAC yetkililerine olayla ilgili derhal soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

Ayrıca açıklamada, olay yerinden ayrılamaya çalışan barış gücü askerlerini taşıyan otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının ailesine başsağlığı dilendi.

OAC yetkililerinden şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.