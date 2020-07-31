Son dakika haber... Orta Asya ülkelerinde Kurban Bayramı buruk geçiyor - Son Dakika

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı.

Azerbaycan'da karantina tedbirleri nedeniyle bayram namazı kılınamadı, geleneksel hayvan pazarları açılmadı.

Azerbaycan Tarım Bakanlığı bir site oluşturarak vatandaşlara internet üzerinde kurbanlık hayvan alma fırsatı sundu.

Kurbanlıkları internet üzerinden alanlar, kesimlerini bakanlığın belirlediği alanlarda salgın dönemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdi.

Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF), düzenli yaptıkları yardım faaliyetlerini bu yıl da devam ettirerek Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Veteriner hekimler ve din adamlarının denetimi altında salgınla ilgili kurallara da uyularak kesimleri gerçekleştirilen hayvanların eti, titiz şekilde parçalandıktan sonra 3'er kiloluk paketlere konularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazır hale getirildi.

GYF Başkanı Ahmet Tecim, bu yıl yaklaşık 1050 hisse kurban eti keseceklerini, bunların büyük kısmını şehit ve gazi ailelerine, Dağlık Karabağ göçmenlerine dağıtacaklarını söyledi.

Kazakistan

Kazakistan'da da bayram namazı kılınmadı, cami avlularında spor müsabakaları yapılmadı.

Hayvan pazarları ve kurban kesim yerlerinin kapalı olduğu ülkede, büyükşehirlere büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişi sınırlandırıldı.

Müslümanlar ancak Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinin (KDMİ) oluşturduğu internet sitesi üzerinden kurban bağışı yapabiliyor.

Sıkı sıhhi önlemlerin alınmasıyla kesilecek tüm kurban etleri, cami cemaatleri ve gönüllülerce ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev birer mesaj yayımlayarak Kazak halkının bayramını kutladı.

Kırgızistan

Kovid-19 nedeniyle Kırgızistan'da da bayram namazı kılınmadı fakat halkın kurban alım, satım ve kesimine izin verildi.

Kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşlar, kurban pazarında yoğunluk oluşturdu.

Pazarlarda, kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre artış gözlemlendi. Kurbanlık almak isteyenler ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Vatandaşlar kurbanlarını keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Kırgızlar, evlerinde bayram sofraları kurdu, akrabalarını ve komşularını ziyaret ederek bayramlaştı. Erken saatlerde mezarlıklar da ziyaret edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kurban kesti. TDV'nin kestiği 1440 hisse kurban eti hafta sonu dağıtılacak.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) da Kırgızistan'da 240 hisse kurban eti dağıtacak.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, mesaj yayımlayarak halkın bayramını kutladı.

Özbekistan

Kovid-19'la ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle camilerin geçici kapatıldığı Özbekistan'da bayram namazı kılınmadı.

Son dönemde ülkede günlük vaka sayısının belirgin ölçüde artması nedeniyle kapatılan hayvan pazarları şehir dışına taşındı.

Ülkede bayram günlerinde araçların hareketi geçici yasaklandı, halka gereksiz yere sokağa çıkmamaları önerildi.

Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sıhhi kurallara uyarak evlerinde kutlamalarını, kurbanlıklarını da sıhhi kurallara riayet ederek kesmelerini istedi.

Yeni evli ailelerde geleneksel olarak yapılan "Gelin Selam" etkinliğiyle bayram öncesi cenazesi olan ailelerde sofra kurularak Özbek pilavının ikram edildiği "Fatiha" adetlerine de kısıtlamalar getirildi.