Orta Avrupa ülkelerinden Çekya'da bugüne kadarki en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaydedildi. Virüs Polonya, Slovakya, Avusturya ve Macaristan'da da yayılmaya devam ediyor.

Çekya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 10,7 milyon nüfusa sahip ülkede son 24 saatte 16 bin 329 vaka ile salgın sürecinde en yüksek günlük vakanın kaydedildiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte yapılan testlerin yüzde 48,5'inin pozitif çıktığı aktarılarak hastanede 5 bin 712 kişinin tedavi gördüğü bildirildi.

Bugüne kadar toplam 701 bin 662 vaka tespit edilen ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 59 artarak 11 bin 429'a ulaştı.

Polonya

Polonya'da son 24 saatte 12 bin 955 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 281 bin 414'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 565 artarak 28 bin 19'a çıktı.

Slovakya

Slovakya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 41 yeni vaka tespit etti. Ülkede toplam vaka sayısı 173 bin 228'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 82 artışla 2 bin 65'e çıktı.

Avusturya

Avusturya Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre ülkede son 24 saatte 2 bin 555 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 357 bin 902'ye, can kaybı ise 90 artarak 6 bin 149'a çıktı.

Macaristan

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1972 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 319 bin 543 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 137 artışla 9 bin 429'a yükseldi.