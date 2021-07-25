Son dakika haber! Ortaca'da çatı yangını - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Terzialiler Mahallesi Yeşilköy sokaktaki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu. - MUĞLA