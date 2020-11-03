Oto kiralamacıyı öldüren şüpheli: "Uzattığım sırada silah ateş aldı, olay kazara oldu" - Son Dakika

Oto kiralamacıyı öldüren şüpheli: "Uzattığım sırada silah ateş aldı, olay kazara oldu"

03.11.2020 11:10
Oto kiralamacıyı öldüren şüpheli:

Bursa'da 2 çocuk babası Çağdaş Yıldız'ı (37), otomobilde tabanca ile vurarak öldürdükleri iddia edilen biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da 2 çocuk babası Çağdaş Yıldız'ı (37), otomobilde tabanca ile vurarak öldürdükleri iddia edilen biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Yusuf Demir (47), "Çağdaş'a uzattığım sırada silah ateş aldı. Olay kazara oldu" dedi. Öldürülen Çağdaş Yıldız'ın eşi Zeynep Yıldız ise, eşinin planlanarak öldürüldüğünü söyledi.

Olay, geçtiğimiz mart ayında Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Araç kiralama şirketleri bulunan ve aralarında ticari anlaşmazlık nedeniyle husumet olduğu öne sürülen Çağdaş Yıldız ile Yusuf Demir, konuşmak için bir araya geldi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf Demir, ruhsatsız tabancasıyla, 2015 yılında dönemin Kestel Belediye Başkanı Yener Acar'ı sağ bacağından silahla vurarak yaraladığı iddiasıyla 3 yıl 6 ay hapis yatıp çıkan Çağdaş Yıldız'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Yıldız'ı, Yusuf Demir'in yakınları, özel otomobil ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Yıldız, burada hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı operasyonla Yusuf Demir ile yakınları Enver D. (34), Mustafa D. (48) ve İdris D.'yi (30) yakaladı. Demir, tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan tutuklu sanık Yusuf Demir ve diğer sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Demir, Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le katıldı. Taraf avukatları ile tutuksuz sanıklar Enver D. ve Mustafa D. ise salonda hazır bulundu.

Çağdaş Yıldız ile çok samimi arkadaş olduklarını söyleyen Yusuf Demir, "Olay anında Çağdaş, şoför koltuğunda oturuyordu. Ben yan tarafında otururken, silahımı istedi. 30 yıldır silah taşırım. Silahım, belimden çıkarıp ona uzattığım sırada aniden ateş aldı. Kazara oldu. Aramızda herhangi bir tartışma olmadı. Kendisinden alacağım olan Çağdaş'ın, benim üzerimde, benim de onun üzerinde hakkımız var" dedi.

Olay günü Çağdaş ile evde oturduklarını belirten tutuksuz sanıklardan Mustafa D. ise, "Çağdaş ve Yusuf ile birlikte çay içtik, yemek yedik. Çağdaş, Kestel'e gideceğini söyledi. Yusuf ile Çağdaş birlikte evden çıktı. Bir süre sonra bağrışma sesi duydum. Arabanın yanına gittiğimde Yusuf, 'Çağdaş'ı kazaen vurdum' dedi. Arabayla hastaneye götürdüm. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" diye konuştu.

Diğer tutuksuz sanık Enver D. ise, evinde oturduğu sırada silah sesi duyduğunu söyleyerek, "Aynı apartmanda oturduğumuz için Mustafa'nın evine gittiğimde Yusuf ile Çağdaş'ı orada otururken gördüm. Çay içip, yemek yedik. Evden çıktıktan 45 dakika sonra silah sesini duydum. Dışarıya çıktığımda Mustafa'yı ve amcam Yusuf'un da renginin attığını gördüm. Kazaen oldu diyordu. Amcamın böyle bir şey yapmayacağını biliyorum" şeklinde konuştu.

Öldürülen Çağdaş Yıldız'ın eşi Zeynep Yıldız ise, "Eşim, Yusuf'un ev kirasını, elektrik parasını, çocuklarının eğitim masrafını karşılıyordu. Son 5 aydır eşim ödeme yapmıyordu. Hatta, Yusuf beni telefonla arayıp, evinin elektrik borcu bulunduğunu, ödenmemesi halinde kesileceğini söyledi. Eşim, Yusuf'un çağırması üzerine evine gitti. Hatta giderken 'Bakalım ne diyecek' dedi. Eşim ile sanık arasında tartışma yoktu, samimiyet de yoktu. Sanık çok sabırlı. Eşimi planlı olarak öldürdüğünü düşünüyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Tanık olarak dinlenen Çağdaş Yıldız'ın babası Ergun Yıldız ise, "Kestel'de benim iş yerlerim var. Oğlum, Yusuf Demir'le tanıştıktan sonra olmadık şeyler yapmaya başladılar. Oğlum Çağdaş'a, Yusuf'tan ayrılmasını söyledim. O da Yusuf'tan ayrılacağını söyledi. Oğlum ondan ayrılınca ve ödemeler kesilince husumet duymaya başlayan sanık, oğlumu planlayarak öldürdü. Oğlumun sanığa borcu yoktu. Olay günü bile oğlumun üzerinde 40 bin lira vardı. Ölünce üzerinden çıkmadı. Kazaen değil, tasarlayarak öldürmüştür. Oğlum ile hiçbir ortaklığı yoktur" diye konuştu.

Duruşma ertelendi. - BURSA

Oto kiralamacıyı öldüren şüpheli: Uzattığım sırada silah ateş aldı, olay kazara oldu
Oto kiralamacıyı öldüren şüpheli: Uzattığım sırada silah ateş aldı, olay kazara oldu
Oto kiralamacıyı öldüren şüpheli: Uzattığım sırada silah ateş aldı, olay kazara oldu
Oto kiralamacıyı öldüren şüpheli: Uzattığım sırada silah ateş aldı, olay kazara oldu

Çağdaş Yıldız, Çocuk, Bursa, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oto kiralamacıyı öldüren şüpheli: 'Uzattığım sırada silah ateş aldı, olay kazara oldu' - Son Dakika


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