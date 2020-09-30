Örümcek gibi tırmanarak hırsızlık yaptı - Son Dakika

- Örümcek gibi tırmanarak hırsızlık yaptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir hırsız apartmanın 2'nci katına tırmanarak hırsızlık yaptı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsız, polisler tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Şahinbey İlçesi Bülbülzade mahallesinde gerçekleşti. Bir apartmanın 2'inci katına tırmanıp pencereden eve giren hırsız çaldıkları malzemelerle olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şüpheliyi tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerini ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.