Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Atık Su Arıtma Tesisinden motor parçalarının çalınması üzerine harekete geçen ekipler 3 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma OSB'de bulunan Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma ve Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım tesisine hırsız girdiği ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek olay yerine gitti. Gerekli incelemeleri yapan polisler, elde edilen delillerle hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu U.T., E.A. ve D.B.'den şüphelenmesi üzerine harekete geçen ve belirlenen adreslere baskın düzenleyen polisler, 3 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Çalınan ürünlerin yaklaşık değeri yüz bin TL'yi bulan eşyalar tesise teslim edilirken, U.T., E.A. ve D.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK