Son dakika haber: Osman Demirdöğen'e yeni görev - Son Dakika

Son dakika haber: Osman Demirdöğen'e yeni görev

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri (KUDAKA) Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na (DAP) getirildi.

Son dakika haber: Osman Demirdöğen'e yeni görev, System.String[]

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri (KUDAKA) Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na (DAP) getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararında bir süreden beri Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını yürüten Adnan Demir bu görevden alınarak, aynı göreve başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen getirildi.

Cumhurbaşkanlığının 2020/398 sayılı kararı 4 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. - ERZURUM

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Osman Demirdöğen'e yeni görev - Son Dakika

Son Dakika

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