Son dakika haberi... Gezi Parkı davasında tutukluluğa itiraz talebi reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Gezi Parkı davasında tutukluluğa itiraz talebi reddedildi

10.05.2022 14:42

Son dakika haberi... Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların, bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğuna itiraz talebi oy birliğiyle reddedildi.

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların, bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğuna itiraz talebi oy birliğiyle reddedildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlanmıştı. Kararda, sanık Osman Kavala'nın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedilmişti. Davanın tutuksuz sanıkları Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılarak tutuklanmalarına karar verilmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Osman Kavala, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin hükümle birlikte tutuklanmalarına dair İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus veya yön tespit edilememiş olduğunu belirterek, sanık avukatlarının itirazlarının reddine oy birliğiyle karar verdi.

(Sema Demir - İHA)

Son dakika haberi... Gezi Parkı davasında tutukluluğa itiraz talebi reddedildi
Son dakika haberi... Gezi Parkı davasında tutukluluğa itiraz talebi reddedildi
Son dakika haberi... Gezi Parkı davasında tutukluluğa itiraz talebi reddedildi
Son dakika haberi... Gezi Parkı davasında tutukluluğa itiraz talebi reddedildi
Son dakika haberi... Gezi Parkı davasında tutukluluğa itiraz talebi reddedildi
Son dakika haberi... Gezi Parkı davasında tutukluluğa itiraz talebi reddedildi

YORUMLAR
500
Gezi Parkı Davası'nda 8 sanığın tutukluluklarına ilişkin yapılan itiraz reddedildi Gezi Parkı Davası'nda 8 sanığın tutukluluklarına ilişkin yapılan itiraz reddedildi Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gezi Parkı davasında tutukluluğa itiraz talebi reddedildi - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:18 Karadeniz gazı için tarih verildi! İlk üretim 2023'te başlayacak
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:41 Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 22:11:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gezi Parkı davasında tutukluluğa itiraz talebi reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement