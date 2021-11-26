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Son dakika haber: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

Son dakika haber: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

26.11.2021 15:59
Son dakika haber: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Son dakika haberler: Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı...

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davada, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar ve avukatların beyanlarının alınması ve cumhuriyet savcısına görüşünün sorulmasının ardından ara verildi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Osman Kavala'nın tutukluluk durumuyla ilgili olarak mahkemece yapılan son değerlendirmeden bu yana hukuki durumunda değişiklik olmadığına hükmetti.

Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olduğunu belirten heyet, yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak oy çokluğuyla sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Üye hakimlerden biri tutukluluk devam kararına muhalefet şerhi koyarak, Kavala'nın bir veya birkaç adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Osman Kavala, Can Dündar, Gezi Parkı, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika


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