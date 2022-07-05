Son dakika haber! Osmaneli'de yangın çıkan buğday tarlalarında zarar oluştu - Son Dakika
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Son dakika haber! Osmaneli'de yangın çıkan buğday tarlalarında zarar oluştu

05.07.2022 16:50
Son dakika haber! Osmaneli'de yangın çıkan buğday tarlalarında zarar oluştu

Son dakika haber: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.

Medetli köyü Karacalar mevkisinde hasadı yapılmış boş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bir süre sonra Medetli köyünden 4 çiftçiye ait buğday tarlalarına sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.

Yaklaşık 30 dönüm ekili buğday tarlasında zarar meydana gelen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: AA

Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Osmaneli'de yangın çıkan buğday tarlalarında zarar oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Osmaneli'de yangın çıkan buğday tarlalarında zarar oluştu - Son Dakika
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