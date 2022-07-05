Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.
Medetli köyü Karacalar mevkisinde hasadı yapılmış boş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler bir süre sonra Medetli köyünden 4 çiftçiye ait buğday tarlalarına sıçradı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.
Yaklaşık 30 dönüm ekili buğday tarlasında zarar meydana gelen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Osmaneli'de yangın çıkan buğday tarlalarında zarar oluştu - Son Dakika