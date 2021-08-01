Son dakika haber! Osmaneli'nde traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ersin M. (42) idaresindeki 11 SE 453 plakalı traktör, Akçapınar köyü Erenler Pınar Deresi mevkiinde devrildi. Sürücü, domates tarlasına ilaç atmak için yoldan inmek isterken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Ersin M. olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından cenaze Osmaneli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ersin M.'nin cenazesi buradan alınarak kesin ölüm sonucunun belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi. Cenaze yarın otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, Akçapınar köyü Gaziler Mahallesi'nde defnedilecek. - BİLECİK