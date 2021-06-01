Üye Girişi
Son dakika haber: Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor - Son Dakika

Son dakika haber: Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor

01.06.2021 16:23
Son dakika haber: Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Osmangazi Belediyesi, ilçeye yeni bir sağlık merkezi daha kazandırıyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçeye yeni bir sağlık merkezi daha kazandırıyor. Hamitler Mahallesi Dumlupınar Caddesi 2. Coşkun Sokak'ta yapılacak Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun inşaat çalışmalarına başlandı.

Pandemi sürecine rağmen Osmangazi Belediyesi'nin yatırımları hız kesmiyor. Hayatın her alanına dokunan yatırımlara imza atan Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'ne yeni bir Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu inşa ediyor. Toplam 2 bin 165 metrekare alan üzerinde iki bölüm olarak inşa edilecek binanın Aile Sağlığı Merkezi'nde 5 adet muayene odası, engelli polikliniği, tıbbi müdahale odası, aşılama bebek-çocuk izleme odası, gebe izleme ve aile planlaması odası, bebek bakım odası, laboratuvar, mutfak, bekleme salonu, danışma ve tuvaletler yer alıyor.

Aile Sağlığı Merkezi ile birlikte inşa edilecek olan 112 Acil İstasyon Merkezi'nde ise koordinasyon odası, teknik oda, bay-bayan dinlenme odası, mutfak ve depo bulunuyor. Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nda, bunların haricinde 10 araçlık otopark, 2 araçlık ambulans otoparkı ve yeşil alanlar bulunacak.

Proje çalışmaları tamamlanan Hamitler Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nda inşaat çalışmalarının başladığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak temizlik, ulaşım ve alt yapı gibi asli görevlerimiz dışında insan odaklı hizmet ve yatırımlarımızı, insanımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarına göre, bugüne kadar ilçemizde pazar yerinden sağlık ocağına, okuldan mahalle meydanlarına, spor tesislerine kadar hayatın her alanında yatırım yaptık, hizmet ürettik. Bütün dünyada hayatı durma noktasına getiren pandemi sürecinde de Hamitler, Yunuseli ve Güneştepe mahallelerinin, imar planlarının revize edilmesinin ardından Osmangazi'nin planlı gelişim gösteren modern yüzü olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, "Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı bölgede artan nüfus ile birlikte ihtiyaçlar da artıyor. Vatandaşlarımızın talebi üzerine Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyon Merkezi ile ilgili proje çalışmalarımızı tamamlayıp inşaat çalışmalarına başladık. Bu sağlık merkezimizi, en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - BURSA

Son dakika haber: Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor
Son dakika haber: Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor
Son dakika haber: Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, 112 Acil, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber: Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti Tuğba Ekinci, Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi 10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu 10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor

Son Dakika Haberleri
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:54 14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi
16:53 O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi
16:44 Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:34 Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
16:21 Among Us karakterine benzeyen nugget 35 bin dolar değerinde
16:09 Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz
16:04 Dehşete düşüren kaza! 3.5 yaşındaki Hasan Emre, araçtan fırlayıp hayatını kaybetti
Babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin'in paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü Babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin'in paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü         
17:06
14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi 14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi         
16:55
Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar         
16:45
Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı         
16:35
Eski Elazığ meclis üyesi bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdi Eski Elazığ meclis üyesi bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdi         
16:25
Girişimci vatandaş, atıl durumdaki cezaevini ekonomiye kazandırarak solucan gübresi üretmeye başladı Girişimci vatandaş, atıl durumdaki cezaevini ekonomiye kazandırarak solucan gübresi üretmeye başladı         
16:14
Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı         
15:40
Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş         
15:24
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı!         
15:03
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL         
14:34
Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı         
14:30
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 17:13:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Osmangazi'de yatırımlar hız kesmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement