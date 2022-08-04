Akaryakıt istasyonunda otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasında

Osmaniye'de bir akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadirli- Sumbas kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonuna gelen sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı, bir anda alev aldı.
Otomobilden dumanların yükseldiğini görenler, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.
Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin alev alması ve çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi yer alıyor.
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