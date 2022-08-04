Akaryakıt istasyonunda otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonunda otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasında

04.08.2022 16:19

Osmaniye'de bir akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın, güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de bir akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadirli- Sumbas kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonuna gelen sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı, bir anda alev aldı.

Otomobilden dumanların yükseldiğini görenler, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin alev alması ve çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi yer alıyor.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonunda otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akaryakıt istasyonunda otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasında - Son Dakika
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