Son dakika haber: Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 8 adet silah ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de yapılan uygulamalarda 3'ü av tüfeği 5'i tabanca olmak üzere 8 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 06-12 Aralık tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 69 şahıstan 9'u tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör, 26 adet 9mm tabanca fişeği, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 çalıntı motosiklet,33,89 gram metamfetamin, 21,38 gram bonzai, 1,77 gram kokain, 6,83 gram esrar, 4,25 gram fubinica ile 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - OSMANİYE