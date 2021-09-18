Son dakika haber: Osmaniye'de Aslantaş Baraj Gölü'ne 132 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Osmaniye'de Aslantaş Baraj Gölü'ne 132 bin sazan yavrusu bırakıldı

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Aslantaş Baraj Gölü'ne 132 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Aslantaş Baraj Gölü'ne 132 bin sazan yavrusu bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yetiştirilen 132 bin sazan yavrusu Pirsultanlı köyünde göle törenle bırakıldı. Balık bırakma törenine Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, İlçe Tarım Müdürü Fevzi Soner Çerçi, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal ile vatandaşlar katıldı.

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