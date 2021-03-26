Son dakika haber: Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber: Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
26.03.2021 09:43
Son dakika haberi... Osmaniye'de bisiklet çaldığı güvenlik kamerasından belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye'de bisiklet çaldığı güvenlik kamerasından belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde bir bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, M.Y. olduğunu belirlediği zanlıyı gözaltına aldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, zanlının kendi bisikletini yan sokağa bırakması, caddedeki bisikleti çalması ve bir süre sonra da yaya olarak gelip kendi bisikletini alıp gitmesi yer alıyor.
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