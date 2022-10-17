Son dakika haber! Osmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş dere yatağına düşen 2 çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ailelerine teslim edildi.
7 Mart Mahallesi'nde bulunan boş dere yatağına 9 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun düştüğünü görenler, kendi çabalarıyla çocukları kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dere yatağına merdivenle inerek mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı.
Çocuklar, ailelerine teslim edildi.
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