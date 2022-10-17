Son dakika haber! Osmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Osmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardı

17.10.2022 17:30
Son dakika haber! Osmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş dere yatağına düşen 2 çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş dere yatağına düşen 2 çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

7 Mart Mahallesi'nde bulunan boş dere yatağına 9 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun düştüğünü görenler, kendi çabalarıyla çocukları kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dere yatağına merdivenle inerek mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı.

Çocuklar, ailelerine teslim edildi.

YORUMLAR
500
TEYZESİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI 3 YAŞINDAKİ BARIŞ, YANGINDA ÖLDÜ TEYZESİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI 3 YAŞINDAKİ BARIŞ, YANGINDA ÖLDÜ Ellerine aldıkları dallar ile yangını söndürdüler Ellerine aldıkları dallar ile yangını söndürdüler
Kaynak: AA

Osmaniye, İtfaiye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Osmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
16:58 Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 18:29:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Osmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement