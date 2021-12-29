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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

29.12.2021 10:52
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yılbaşında meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren ve Suriye'de bulunduğu süre içerisinde terör örgütü içerisinde silahlı savaşçı düzeyinde silahlı faaliyet gösteren yabancı uyruklu H.K, E.C, M.S, H.M, M.K. ve A.H. isimli 6 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - OSMANİYE

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İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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