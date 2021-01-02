Son dakika haber: Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

02.01.2021 16:39
Son dakika haber: Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çardak köyünde Yahya Gök'ün kullandığı traktör zeytin bahçesini çapaladığı sırada devrildi.

Traktörün altında kalarak yaralanan Gök, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Gök, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye, Traktör, Çardak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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