Son dakika haber: Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de aralık ayı içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-21 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu sattığı iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce uyuşturucu bulundurma ve kullanma iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheli ise yapılan adli ve idari işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Zanlıların ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 1 kilo 292 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 967 gram esrar, 390 gram metamfetamin, 114,14 gram eroin, 110 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.