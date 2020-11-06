Son dakika haber! Osmaniye'de ekim ayında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 72 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Osmaniye'de ekim ayında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 72 zanlı tutuklandı

06.11.2020 15:03
Son dakika haber! Osmaniye'de ekim ayında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 72 zanlı tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Osmaniye'de, ekim ayında gerçekleştirilen asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve terör operasyonlarında gözaltına alınan 1384 şüpheliden 72'si tutuklandı.

Osmaniye'de, ekim ayında gerçekleştirilen asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve terör operasyonlarında gözaltına alınan 1384 şüpheliden 72'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekiplerince ekim ayı içerisinde asayiş, narkotik, kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 1384 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliye sevk edilen şüphelilerden 72'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1312'si adli kontrol şartı ya da savcılık sorgusunu ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu, Osmaniye, Asayiş, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Osmaniye'de ekim ayında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 72 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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