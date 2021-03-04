Türkiye 11 evladına ağlıyor! Helikopter kazası şehitlerinin kimlikleri belli oldu

Mesut'tan F.Bahçelileri yıkacak haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor

Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Erbaş'la ilgili hiç bilinmeyen SİHA gerçeğini anlattı

11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaşan MHP'li vekil, acı gerçeği sonradan öğrendi

Helikopter neden düştü? Bakan Akar, ilk inceleme sonuçlarını açıkladı

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza uygulandı.

Ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.