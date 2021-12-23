Geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasındaki indüksiyon ocağı henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Patlama nedeniyle yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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