Son dakika haber | Osmaniye'de gözaltına alınan 151 kişiden 12'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Osmaniye'de gözaltına alınan 151 kişiden 12'si tutuklandı

08.03.2022 11:18
Son dakika haber | Osmaniye'de gözaltına alınan 151 kişiden 12'si tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 151 kişiden 12'si tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 151 kişiden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 5'i av tüfeği 10'u tabanca olmak üzere 15 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 151 kişiden 12'si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği, 8 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 6 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 2 adet çalıntı akü, 1 adet hassas terazi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ile 1,99 gram metamfetamin ele geçirildi. - OSMANİYE

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Emniyet Müdürlüğü, Av Tüfeği, Osmaniye, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Osmaniye'de gözaltına alınan 151 kişiden 12'si tutuklandı - Son Dakika


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