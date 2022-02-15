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Son dakika haber: Osmaniye'de gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Osmaniye'de gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı

15.02.2022 10:29
Son dakika haber: Osmaniye'de gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 1'i av tüfeği 8'i tabanca olmak üzere 9 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 9 adet şarjör, 61 adet 9.19mm tabanca fişeği, 2 adet bıçak, 1 adet satır, 1 adet çalıntı araba, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 10 lyrica hap, 50,16 gram metamfetamin ile 7,27 gram bonzai ele geçirildi. - OSMANİYE

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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Osmaniye'de gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Osmaniye'de gözaltına alınan 161 kişiden 14'ü tutuklandı - Son Dakika
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