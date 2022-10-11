Son dakika haber | Osmaniye'de gözaltına alınan 295 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Osmaniye'de gözaltına alınan 295 kişiden 4'ü tutuklandı

11.10.2022 08:23
Son dakika haber | Osmaniye'de gözaltına alınan 295 kişiden 4'ü tutuklandı

Son dakika haberler... Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 295 kişiden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 295 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3'ü av tüfeği 8'i tabanca olmak üzere 11 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 295 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3 adet av tüfeği, 8 adet tabanca, 38 adet tabanca fişeği, 3 adet çalıntı motosiklet, 9 adet çalıntı kalorifer peteği, 1 adet hassas terazi, 79,42 gram metamfetamin ile 50,37 gram eroin ele geçirildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Osmaniye'de gözaltına alınan 295 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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