Son dakika haber! Osmaniye'de hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Osmaniye'de hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

04.05.2022 22:25
Son dakika haber! Osmaniye'de hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Osmaniye'de hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kamyonet, Osmaniye- Kadirli kara yolu Sakarcalık köyü yakınlarında çarpıştı.

Hafif ticari araçta bulunan Mustafa Bozkurt kaza yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika... Osmaniye'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika... Osmaniye'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Hafif ticari araç hayvan sürüsüne çarptı! 6 kişi yaralandı, 50 küçükbaş hayvan öldü Hafif ticari araç hayvan sürüsüne çarptı! 6 kişi yaralandı, 50 küçükbaş hayvan öldü

Osmaniye, Kamyonet, Tragger, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Osmaniye'de hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Hayvanat bahçesi bekçisi aslan kafesine girdi: Tam çıkacakken ayağa kaydı ve olanlar oldu
21:56 Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı
21:25 MHP'li başkanın "bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" sözlerine, o şarkıcıdan yanıt: Bayan değil kadın!
21:22 ABD Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artırımı
21:00 Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!
20:58 Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı
20:22 Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 22:39:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Osmaniye'de hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement