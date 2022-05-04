Son dakika haber! Osmaniye'de hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'de hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kamyonet, Osmaniye- Kadirli kara yolu Sakarcalık köyü yakınlarında çarpıştı.
Hafif ticari araçta bulunan Mustafa Bozkurt kaza yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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