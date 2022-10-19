Törene, Laz'ın ailesi ve görev yaptığı mesai arkadaşlarının yanı sıra İlçe Sağlık Müdürü Alper Akdağ , İlçe Milli Eğitim Müdürü Cuma Sağır, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Osmaniye 'de görevi başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 58 yaşındaki sağlık memuru Hasan Laz için görev yaptığı Düziçi Devlet Hastanesinde tören yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Osmaniye'de hayatını kaybeden sağlık memuru için hastanede tören düzenlendi - Son Dakika

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