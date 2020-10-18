Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazada, Fadime Mert hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Osmaniye 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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