Son dakika haber... Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Bülent Mert idaresindeki 27 BM 961 plakalı otomobil, Düziçi Yarbaşı yolu Ellek Kavşağı'nda, Abdullah Şanal'ın kullandığı 79 DY 633 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Fadime Mert hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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