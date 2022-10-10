Son dakika haber | Osmaniye'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Osmaniye'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

10.10.2022 20:00
Son dakika haber | Osmaniye'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü ile Osmaniye yolu arasında bulunan Kazmaca köyü yakınlarında meydana geldi. 31 FP 495 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Devrilen kamyonette ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Selahaddin Uçar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

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Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Osmaniye gündem: Osmaniye'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Osmaniye gündem: Osmaniye'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Osmaniye'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Osmaniye'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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