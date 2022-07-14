Son dakika haber: Katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

14.07.2022 15:13

Son dakika haberine göre Osmaniye'de ormanlık alan yakınında bulunan katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Osmaniye'de ormanlık alan yakınında bulunan katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yaverpaşa Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde yangın çıkması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin tesis çevresinde güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye müdahale ediyor.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve helikopter de yangının tesisin yakınındaki ormanlık alana sıçramaması için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

YORUMLAR
500
Osmaniye'de katı atık tesisindeki yangın kontrol altına alındı Osmaniye'de katı atık tesisindeki yangın kontrol altına alındı OSMANİYE'DE KATI ATIK BERTARAF TESİSİNDE YANGIN OSMANİYE'DE KATI ATIK BERTARAF TESİSİNDE YANGIN
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:42 Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 16:52:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement