Son dakika haber... Osmaniye'de kaybolan liseli genç İstanbul'da bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber... Osmaniye'de kaybolan liseli genç İstanbul'da bulundu

03.04.2022 12:07
Son dakika haber... Osmaniye'de kaybolan liseli genç İstanbul'da bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden 26 Mart günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki lise öğrencisi, İstanbul'da kimlik kontrolü yapan bekçiler tarafından bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden 26 Mart günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki lise öğrencisi, İstanbul'da kimlik kontrolü yapan bekçiler tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağ Mahallesi'nde yaşayan Kadirli Osman Gazi Lisesi son sınıf öğrencisi M.E.C, 26 Mart Cumartesi günü ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. İlçede bulunan bir cep telefonu bayine giden M.E.C burada cep telefonunu 350 TL'ye sattı. Bir arkadaşına İstanbul'a gideceğini söyleyen M.E.C daha sonra ortadan kayboldu. Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu lise öğrencisi, İstanbul Bostancı'da gece akşam saatlerinde kimlik kontrolü yapan bekçiler tarafından bulundu. M.E.C, kayıp olarak arandığı için emniyete götürülerek ifadesi alındı. Alınan ifadesinde evden ayrıldığı gün Osmaniye'den otobüse binerek İstanbul'a geldiğini, Kadıköy'de bir oto yıkamacıda iş bulduğunu burada bir süre çalıştıktan sonra ailesinin yanına dönebileceğini söylediği öğrenildi. - OSMANİYE

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Osmaniye, İstanbul, Lise, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Osmaniye'de kaybolan liseli genç İstanbul'da bulundu - Son Dakika


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