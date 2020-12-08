Son dakika haber | Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu - Son Dakika

Son dakika haber | Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu

08.12.2020 09:19

Son dakika yerel haberine göre Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu Türkiye'de yeniden artan korona virüs vakaları sonrası Osmaniye'de test yaptırmak isteyen vatandaşlar devlet hastanesinde kurulan pandemi polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.

Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu

OSMANİYE - Türkiye'de yeniden artan korona virüs vakaları sonrası Osmaniye'de test yaptırmak isteyen vatandaşlar devlet hastanesinde kurulan pandemi polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.

Dünya çapına yayılan korona virüs etkisini sürdürmeye devam ederken Türkiye'de de son zamanlarda tırmanışa geçti. Salgınla mücadelede ek tedbirlerin alınmasıyla birlikte bazı illerde artan vaka sayısı nedeniyle hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Osmaniye'de de yüzde 50 civarında artan vaka sayıları nedeniyle devlet hastanesi pandemi polikliniğinde gece saatlerinde yoğunluk oluştu. Acil servise de sürekli ambulansların girip çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Pandemi polikliniği önünde çekim yapan gazetecileri fark eden bazı ambulans şoförleri de korona virüs şüphesiyle getirilen hastaların görüntülenmemesi amacıyla acil servise yöneldi. Görüntülerde poliklinik önünde duran ambulansta sağlık çalışanının kapıyı açtığı ardından kapatarak ambulansın hızla uzaklaştığı görüldü.

"Yoğunluktan dolayı beklemedeyiz"

Korona virüs şüphesi ile test yaptırmaya gelen Ali Barkan, "Osmaniye'de Covid-19 yoğunlukta olduğu için kendimizi sağlama almak için hastaneye geldik. Testimizi vereceğiz. Yoğunluktan dolayı beklemedeyiz. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Gerçekten zor bir durumdayız. Herkes çok dikkatli olsun. Mesafemizi koruyoruz ama kendimizi koruyoruz demekle olmuyor, iki maske dahi taksak kurtarmıyor. Ben 3 gün öncede geldim maske takana bulaşmış deniliyor. Evinize ne kimseyi alın ne de kimseye gidin. Yoğunluk bayağı bir var. Geldim, bir buçuk saat bekleyeceksin dediler. Başta sağlıkçılar olmak üzere Allah herkese yardım etsin" diye konuştu.

Son dakika haber | Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu
Son dakika haber | Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu
Son dakika haber | Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu
Son dakika haber | Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu

Koronavirüs, hastaneler, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu - Son Dakika


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