Son dakika haber! Osmaniye'de Kovid-19 süreci değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yılmaz, valilikte gerçekleşen toplantıda, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uymalarının salgınla mücadelede büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kent olarak şu anda kısmen iyi durumdayız fakat kontrolü kaybetmemek için daha fazla önlem almamız gerekiyor. Her şeyden önce hepimiz maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyet göstermeliyiz. Bu anlamda denetimleri artıracağız ve kurallara riayet etmeyenlere cezai işlem uygulayacağız. Kendimizin, sevdiklerimizin ve toplumumuzun sağlığı için herkes kurallara uymak zorunda. Eğer kurallara uyulmazsa salgınla mücadeleyi kazanamayız."

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz da salgın sürecinde yapılan çalışmalar ve kentteki durumla ilgili bilgi verdi.