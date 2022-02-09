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Son dakika haber... Osmaniye'de nefes kesen 'torbacı' operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... Osmaniye'de nefes kesen 'torbacı' operasyonu

09.02.2022 09:19
Son dakika haber... Osmaniye'de nefes kesen 'torbacı' operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği nefes kesen "Osmaniye Huzur" operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 6 zehir taciri gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon üstüne operasyon yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak "Osmaniye Huzur" operasyonu için düğmeye bastı. Şafak vakti özel harekat desteğiyle önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 75 polisin katıldığı operasyona Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde destek verdi.

Operasyonda koçbaşıyla kapısını kırarak evlere giren polis, hassas burunlu narkotik köpeğiyle didik didik arama yaptı. Aramalarda bir miktar eroin, esrar ve yeşil reçeteyle satılan hap ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Aramaların ardından yakalama kararı bulunan Ö.G., İ.G., Ş.G., E.G., Y.G. ve O.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - OSMANİYE

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Özel Harekat, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Osmaniye'de nefes kesen 'torbacı' operasyonu - Son Dakika


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