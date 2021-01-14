Son dakika haber: Osmaniye'de organize suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Osmaniye'de organize suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı

14.01.2021 12:39

Son dakika 3. sayfa haberine göre Osmaniye'de organize suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de organize suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı

OSMANİYE - Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlattığı operasyonlar neticesinde uyuşturucu temini ve ticareti yapan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.H.C., M.C.T., M.E.P. ve D.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olay yerinde gözaltına çalınan şahıslar hakkında, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işlemekten adli işlem başlatıldı.

Şahıslara ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda 29 gram eroin, 6 gram bonzai, 6 adet uyuşturucu uyarıcı hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, dosya kapsamında 3 şüpheli şahıs 20 eroin ve 2 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Son dakika haber: Osmaniye'de organize suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı
Son dakika haber: Osmaniye'de organize suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı
Son dakika haber: Osmaniye'de organize suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı
Son dakika haber: Osmaniye'de organize suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Osmaniye, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Osmaniye'de organize suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika


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